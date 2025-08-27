Más excrementos en piscinas: Les Borges cierra la piscina grande al detectar excrementos en el agua

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Les Borges Blanques ha cerrado el recinto de las piscinas municipales este miércoles, después de detectar la presencia de excrementos en la piscina grande. El incidente ha obligado a evacuar a los bañistas y a activar el protocolo sanitario. Según ha anunciado el consistorio, la piscina permanecerá cerrada durante el día de hoy e informarán de su reapertura una vez los parámetros del agua vuelvan a ser óptimos y se garantice la seguridad sanitaria.

También han indicado que interpondrán una denuncia a los Mossos d'Esquadra por un "acto de incivismo grave". Este verano han tenido que cerrar más de una decena de piscinas de la demarcación de Lleida a raíz de la presencia de excremento en el agua, unos hechos que se relacionarían con un reto viral en las redes sociales. Así, este verano también ha pasado en Lleida ciudad, Mollerussa, Tàrrega, Almacelles, Alcarràs, Corbins, Bellver de Cerdanya, Bellpuig y Camarasa. Estas gamberradas se atribuyen a retos virales promovidos a través de las redes sociales.