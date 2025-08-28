Andorra cierra el Museo del Automóvil al detectar amianto en uno de los coches

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Museo del Automóvil de Andorra, en la parroquia de Encamp, se ha visto obligado a cerrar sus puertas al público de manera temporal, después de que un estudio haya constatado la presencia de amianto en las piezas de algunos de los vehículos expuestos. El equipamiento está calusurado a la espera de que técnicos acaben de identificar los vehículos afectados y lleven a cabo las intervenciones necesarias.

El Govern d’Andorra recalcó que el estudio que ha detectado el amianto en el museo del automóvil ha descartado también la existencia de contaminación ambiental que haya podido afectar a la salud de los trabajadores y de los visitantes. El motivo de la elaboración de este estudio, explicó el Ejecutivo andorrano, fue la sospecha de que un vehículo contenía este material, contaminante y altamente tóxico. Su presencia no es algo infrecuente en vehículos clásicos.

Hasta hace cuarenta años, el amianto era un material que se usaba habitualmente en diferentes componentes de automoción por su alta resistencia al calor. Fue durante trabajos de mejora y de mantenimiento que se han llevado a cabo en el museo del automóvil cuando técnicos observaron que uno de los vehículos expuestos podía contener este material.