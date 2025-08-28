Desmantelada en Mollerussa una banda que robaba gasolina de vehículos agujereando los depósitos

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado día 9 de agosto a un hombre de 21 años y posteriormente el día 21 de agosto a un hombre de 39 años como presuntos autores de cuatro robos de carburante en vehículos en Mollerussa. Las detenciones son el resultado de una investigación policial iniciada a mediados del pasado mes de julio después de que los Mossos tuvieran conocimiento de varios robos de combustible en la capital del Pla d'Urgell.

El modus operandi utilizado por los ladrones siempre era el mismo y consistía en agujerear el depósito de vehículos estacionados en la vía pública, para sustraer la gasolina. Este método causa un prejuicios económicos muchos más altos que el valor del combustible sustraído, causando daños relevantes al vehículo y generando un peligro de incendio.

Los investigadores determinaron que para realizar estos robos era necesaria la participación de varias personas, con cierta pericia y organización, y que utilizarían una taladradora eléctrica portátil para agujerear la parte baja del depósito y extraer el combustible en pocos minutos.

El pasado día 9 de agosto una patrulla interceptó en la calle Durant i Blas de Mollerussa un vehículo ocupado por tres individuos circulando en actitud sospechosa. Después de identificarlos se procedió a la detención de uno de ellos, de 21 años, por tres requerimientos de detención y se decomisaron diferentes utensilios que coincidirían con los utilizados en los robos investigados: una taladradora eléctrica conectada a una batería externa, garrafas y guantes, entre otros objetos.

A partir de aquí los agentes de la Unidad de Investigación, con estas nuevas pruebas, siguieron trabajando hasta que pudieron determinar que los tres individuos identificados el 9 de agosto eran los presuntos autores de cuatro delitos de robo con fuerza, cometidos entre los meses de julio y agosto, en Mollerussa. El jueves de la semana pasada se detuvo en Mollerussa al segundo miembro de la banda, un hombre de 39 años con antecedentes, que pasó a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Lleida. La investigación continúa abierta con el fin de localizar y detener en el tercer miembro del grupo.