Un menor herido grave tras una colisión en Oliana

Nueve personas resultaron ayer heridas, entre ellas un menor con lesiones graves, tras una colisión entre tres vehículos en la C-14 en Oliana.Hasta el lugar se activaron tres dotaciones de los Bomberos, cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra y cuatro unidades terrestres y un helicóptero del SEM. Dos heridos fueron evacuados en estado leve al hospital de La Seu d'Urgell y otros siete (seis leves y uno grave), fueron trasladados al Arnau de Vilanova de Lleida. La vía estuvo cortada hasta que la circulación se restableció a las 16.00 horas.

Entretanto, un tractor volcó en la carretera L-241, en Guimerà, a la altura del kilómetro 2. La conductora del vehículo resultó ilesa, aunque fue atendida en el lugar por el SEM. Para retirar el tractor, que quedó volcado lateralmente en la vía, se activó una grúa de grandes dimensiones. La carretera de acceso desde Ciutadilla estuvo cortada durante las tareas de emergencias. Los Bomberos limpiaron la calzada debido a una pérdida de aceite. Por la mañana, tres personas resultaron heridas de carácter leve en una salida de vía de un vehículo en la C-1412A en Ponts.