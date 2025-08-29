Una docena de ataques de perros a rebaños en el Pirineo este año

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Los Agents Rurals han llevado a cabo, en lo que llevamos de año, unas 19.000 actuaciones de prevención y control en el Alt Pirineu y Aran. De estas, 8.000, más de un 42%, han tenido lugar tanto dentro del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici como en los parques naturales del Alt Pirineu y el Cadí-Moixeró. Hay que tener en cuenta que este año se ha implementado un plan de refuerzo de vigilancia de estos espacios protegidos por toda Catalunya, que ha ido acompañado de un incremento de efectivos. Con respecto a las infracciones, se han tramitado 850 denuncias por varias causas. Una de las más importantes tiene que ver con la circulación motorizada por áreas restringidas, con 350 sanciones. También preocupa el aumento de los ataques de perros a rebaños, 12 este año.

El entorno del embalse de Sallente, donde está el teleférico de la Vall Fosca, ha sido uno de los puntos donde varios efectivos de los Agents Rurals han llevado a cabo tareas de prevención y control este viernes. La jefa del Área Regional del Alt Pirineu del cuerpo, Anna Servent, ha explicado que el plan de refuerzo de vigilancia en los espacios naturales está vigente desde la Semana Santa pasada y que se activa en fines de semana y periodos vacacionales como el actual.

El plan abarca tanto los parques naturales como otros espacios protegidos donde hay una elevada afluencia de personas o presentan alguna problemática específica. Las medidas de refuerzo han permitido duplicar el número de actuaciones en estas áreas, según ha apuntado Servent, que ha dicho que hay que conseguir hacer compatible el aumento de visitantes con la protección del medio natural. En este sentido, ha asegurado que cada vez hay más exigencia por parte de los turistas. "Cuando visitamos un espacio natural protegido no queremos escuchar música alta de un radiocasete, no queremos ver ralis de vehículos todoterreno, no queremos ver desperdicios", ha concluido.

La jefa del Área Regional del Alt Pirineu también ha dicho que hay que tener en cuenta la presencia de ganadería extensiva en estos espacios. De hecho, ha asegurado que los ataques de perros a rebaños, principalmente de ovejas y cabras, han aumentado "de forma muy importante" en los últimos cuatro años, registrándose un total de 16 durante el 2024 y una docena en lo que llevamos de año. Por este motivo, se han intensificado las inspecciones para comprobar que los perros vayan atados, estén chipados y no molesten en el entorno.

Con respecto a los problemas derivados de la circulación motorizada en entornos donde esta está restringida, Servent ha dicho que algunas de las causas tienen que ver con "la popularización de rutas todoterreno, o la presencia de usuarios extranjeros que vienen de otros países de Europa siguiendo rutas que encuentran por internet". De hecho, el año pasado ya se impusieron 300 denuncias por esta cuestión y otras 275 en 2023. Ante esta situación, ha defendido las políticas de regulación de varias pistas que se están aplicando en varios puntos.

En cuanto al aumento de efectivos del cuerpo de Agents Rurals, este ha pasado de casi 500 además de 700 en toda Catalunya en dos años. En el caso del Alt Pirineu, se ha incrementado el número de agentes en una quincena, hasta llegar a los 85.