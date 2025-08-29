Investigados tres leridanos por un incendio forestal mientras hacían trabajos con una radial en Huesca

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Civil investiga a tres vecinos de Lleida y uno de la comarca del Cinca Medio, todos ellos hombres de entre 31 y 51 años, por el uso negligente de una radial que acabó provocando un incendio forestal que quemó 27 hectáreas en el municipio de Abiego, en Huesca. Los hechos tuvieron lugar el 5 de agosto hacia las 17.35 horas y las llamas afectaron a campos de cereal y un encinar. La investigación determinó que el fuego se había originado por las chispas generadas durante el uso negligente de una radial en una nave donde se estaban haciendo obras de rehabilitación. Según la Guardia Civil, los presuntos autores no habían adoptado las medidas preventivas de seguridad y habían hecho uso del aparato a pesar de estar prohibido en aquellas fechas por el riesgo de incendio elevado.

Las fechas del incendio coincidían con la declaración de alerta roja de incendios en la zona por parte del Gobierno de Aragón que, entre otros, prohibía las actividades susceptibles de provocar combustión, como soldaduras, el uso de maquinaria que generara chispas al aire libre. El fuego se originó el 5 de agosto por la tarde y quedó extinguido el día 7 a las 2.30 horas.

El 20 de agosto, agentes de la Guardia Civil procedieron a la investigación de los cuatro presuntos autores por un delito de incendio forestal por imprudencia grave. Los investigados tendrán que presentarse al juzgado de instrucción número 1 de Huesca cuando sean requeridos.