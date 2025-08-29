Una persona herida leve al chocar su coche contra un desprendimiento en Alins

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Los vehículos circulan por la carretera L-510 en Alins con el paso alternativo regulado por semáforos a causa de unos desprendimientos, según el Servicio Catalán de Tráfico. A causa del desprendimiento de rocas, precisamente, los Bombers han trabajado esta noche en un accidente de tráfico, cuando un turismo chocó contra el derrumbamiento en la calzada y una persona resultó herida leve. Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 22.42h.

