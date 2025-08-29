Otra piscina leridana que cierra por excrementos en el agua: ahora le ha tocado a la Seu d'Urgell

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de la Seu d'Urgell ha restringido el baño, de manera temporal y hasta nueva orden, en el vaso grande de la piscina municipal, después de que el personal del equipamiento detectara este jueves por la noche la presencia de excremento en el agua. Según ha informado el consistorio, los servicios técnicos han hecho el tratamiento de choque para desinfectar el agua y el baño en la piscina grande quedará restringido hasta obtener los resultados de la analítica del agua y comprobar en que los parámetros son los adecuados. La instalación se mantiene abierta, con la piscina pequeña y las duchas funcionando con normalidad.

La de la Seu d'Urgell es la decimosexta gamberrada de estas características que se da en piscinas municipales de diferentes poblaciones de la demarcación de Lleida este verano, la repetición de la cual responde, por lo visto, a un reto que se ha difundido de manera viral por las redes sociales. No ha sido identificado el autor de ninguna de las dieciséis gamberradas.

La última fue en les Borges Blanques, donde el ayuntamiento anunció a primera hora de la mañana de este jueves la reapertura del recinto de las piscinas municipales, que tuvieron que ser cerradas el día anterior al encontrar excrementos en el agua de la mayor.