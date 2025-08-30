Excrementos en el agua obligan a cerrar una piscina de La Seu en fin de semana

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El área de deportes del ayuntamiento de La Seu anunció ayer el cierre de la piscina grande tras detectar la presencia de excrementos humanos en el agua, en el decimosexto episodio de gamberradas de este tipo que se da este verano en Lleida.

El cierre, según fuentes municipales, se alargará “como mínimo hasta el lunes” y en función del resultado de los análisis encargados por el consistorio para determinar la presencia de la bacteria E.Coli en el agua. La piscina pequeña y las duchas seguirán abiertas con normalidad. La temporada finaliza el 7 de septiembre.

El personal municipal detectó la presencia del excremento dentro del agua la tarde del jueves. Activaron el protocolo de actuación previsto para estos casos y desalojaron “de manera inmediata” la instalación. Los servicios técnicos iniciaron el tratamiento de choque para desinfectar el agua, tomaron muestras y las enviaron al laboratorio.

“Los resultados no son inmediatos porque necesitamos el cultivo para que no haya riesgo para la salud de los usuarios y estos no los tendremos hasta el lunes”, señalaron.

El equipamiento cerró sus puertas hace unos días tras los daños causados por el granizo.