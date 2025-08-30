Ladrones se saltan tres controles policiales y embisten a una patrulla

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el martes a tres miembros de un grupo criminal que acaban de cometer un robo con fuerza en el Pla d'Urgell. Protagonizaron una persecución tras saltarse los ladrones tres controles y embestir un vehículo policial. Los tres individuos, de 21, 24 y 55 años, formarían parte de un grupo criminal establecido en Camp de Tarragona especializado en robos en domicilios en varios puntos de Catalunya. El arresto se hizo por parte de agentes del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) de Ponent en la AP-2 en Montblanc.

Los hechos se inbiciaron el martes en un control planificado de tráfico en la LV-3344 entre Ivars d’Urgell y Castellserà. A las 12.30 horas, los agentes vieron un vehículo de alta gama con matrícula extranjera que hizo un cambio de sentido huyendo a toda velocidad. Se activaron varias patrullas y durante la búsqueda, los Mossos tuvieron conocimiento de que el vehículo se había saltado un semáforo provisional de una zona de obras cerca de Bellpuig, poniendo en grave riesgo a los trabajadores. Paralelamente se recibió la alerta de un robo con fuerza cometido pocos minutos antes en un domicilio de Ivars d’Urgell. Habían sido sorprendidos por los vecinos cuando forzaban la puerta y hueron.

Inmediatamente se montó un dispositivo de búsqueda con controles policiales en todo Ponent. A las 13.00 horas, se localizó el vehículo en la rotonda de acceso a la AP-2 en Lleida pero se saltó un segundo control policial y accedió a la autopista a gran velocidad en dirección a Tarragona. También eludieron un tercer control en Les Borges Blanques. Se inició una persecusión, durante la cual los sospechosos impactaron deliberadamente contra el vehículo policial con la intención de sacarlo de la carretera. Hacia las 13.50 horas, se interceptó el coche en Montblanc y los tres ocupantes fueron detenidos por robo con fuerza. En el registro, los agentes les encontraron marcadores para poner en las puertas de los domicilios, herramientas para cometer los robos y varias piezas de ropa. Al conductor del vehículo se le imputó también por conducción temeraria, daños y atentado a agentes de la autoridad.