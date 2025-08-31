Más de 125 personas en el encuentro transfronterizo del Port de Boet

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Más de 125 personas participaron ayer en el 11ª Encuentro Transfronterizo celebrado en el Port de Boet, donde disfrutaron de una jornada de alta montaña que incluyó una caminata de más de 700 metros de desnivel y una degustación de productos locales. El evento se organiza para reforzar la colaboración entre los parques naturales del Alt Pirineu y de los Pyrénées Ariégeoises, así como de la Vall Ferrera y del valle de Vicdessos Auzat.