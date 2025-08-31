Roban en viviendas de la Segarra y el Urgell

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado miércoles a dos hombres y dos mujeres, de entre 29 y 39 años, como presuntos autores de cuatro robos con fuerza en domicilios de las comarcas del Urgell y la Segarra. Desde finales de abril y hasta julio, tuvieron lugar dos robos en Ciutadilla y otros dos, en Sant Ramon. En todos los casos, se trataba de segundas residencias. Los ladrones sustraían objetos de valor y, en uno de los casos, robaron juguetes, monedas y sellos de coleccionismo, así como un coche. La investigación logró avanzar cuando una de las víctimas localizó parte de los juguetes sustraídos en una aplicación de compraventa de objetos de segunda mano, lo que permitió a los Mossos localizar a los presuntos ladrones.

Los agentes analizaron el perfil del usuario del portal de compraventa y consiguieron números de teléfono y cuenta bancaria, y su identidad. Con todo, pudieron localizar a los presuntos ladrones como residentes de Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès).

Las posteriores investigaciones policiales permitieron confirmar que los residentes de este municipio del Alt Penedès eran las personas que aparecían en las imágenes recogidas del entorno de los robos, descartando así una simple receptación de objetos sustraídos.

Las cuatro personas investigadas fueron detenidas en el interior de sus domicilios, donde también se hallaron muchos de los objetos de colección robados. Posteriormente, los objetos reconocidos se pudieron devolver a sus legítimos propietarios. Por ahora, no se descartan nuevas imputaciones.

Ambos hombres detenidos, que cuentan con antecedentes por delitos contra el patrimonio, pasaron a disposición judicial el viernes ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Cervera.