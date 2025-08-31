Salàs de Pallars amplía su escuela una década después de recuperarla

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

El municipio de Salàs de Pallars está llevando a cabo obras para ampliar su escuela municipal, justo diez años después de que el pueblo la recuperara. Cerró en 2000 por falta de alumnos y pudo volver a abrir en 2015, algo excepcional entre los municipios rurales de Lleida. Desde entonces el pueblo ha ganado población, y la ampliación permitirá incorporar una llar d’infants con los cursos de I1 e I2 para atender la creciente demanda de escolarización.

Hasta el pasado curso, la escuela contaba con cursos de Infantil y Primaria, pero el edificio se había quedado pequeño para las necesidades del municipio, que ha experimentado un aumento de población de más de veinte personas en la última década. El curso comenzará con aulas provisionales ubicadas en el piso superior, mientras concluyen las obras. Está previsto que finalicen en octubre.

Según el alcalde, Toni Millet, “tenemos médico, farmacia y escuela, una disponibilidad de servicios que hace que Salàs de Pallars sea un pueblo muy atractivo para vivir”. Millet destacó también la importancia de evitar que las familias tengan que trasladarse a localidades vecinas como Tremp y La Pobla de Segur para escolarizar a sus hijos, ya que “el riesgo es que cuando empiezas a trasladarte a la capital, ya terminas quedándote ahí”.

Por su parte, el director de la escuela, Pere Aguilar, informó que actualmente el centro supera los 35 matriculados, un crecimiento notable respecto a los 8 o 10 alumnos con que se reabrió. Aguilar explicó que amplían la escurela en función de la demanda y que el colegio cumple el derecho de los municipios rurales a disponer de una escuela adecuada para sus habitantes. En este sentido, alumnos y familias celebraron antes de terminar el pasado curso una fiesta por el décimo aniversario de la escuela, que ha llenado de vida el municipio.

En cuanto al próximo curso, tres niños serán los primeros en estrenar la nueva escola bressol, aunque se espera que la matrícula pueda aumentar a lo largo del curso, ya que varias familias han pedido información en los últimos meses. Millet afirmó que, si no fuera por la falta de vivienda, la población y por tanto la matrícula serían aún mayores, pero confía en que esta ampliación contribuya a fortalecer la comunidad local.