Soriguera subvenciona el ahorro de energía

El ayuntamiento de Soriguera subvencionará obras de eficiencia energética en viviendas y comunidades de vecinos del municipio. La ayuda cubrirá un 2% del coste total de las obras, que incluyen sistemas de aerotermia y geotermia, así como el cambio de calderas de gasoil por otras de biomasa, con un máximo de hasta 300 euros por actuación. La subvención abarcará también obras para que los vecinos puedan conectarse a las redes de calor urbanas que se proyectan en las localidades de Llagunes, Vilamor, Baro y Escac, que funcionarán con biomasa extraída de bosques de la zona, y complementa otra línea de ayudas impulsada hace poco para fomentar la instalación de placas solares en viviendas.

En cuanto al proyecto de redes de calor, conocidas como district heating, el próximo 12 de octubre se llevará a cabo una reunión en Soriguera para informar a los vecinos sobre su estado, cuya redacción ha tenido un coste de unos 100.000 euros. El alcalde, Josep Ramon Fondevilla, explicó que el sistema sería pionero en Lleida al incluir un sistema con capacidad para refrigerar agua, que usaría el calor para evaporar y condensar una sustancia refrigerante. Desplegar las cuatro calderas de biomasa y la red de distribución hasta los edificios públicos y los hogares que quieran conectarse al sistema tendrá un coste aproximado de unos 3,2 millones de euros, aunque su materialización está sujeta a la disponibilidad de ayudas para financiarla.

Fondevilla detalló que las calderas, con una potencia térmica total de 1.700 kW, funcionarán con biomasa extraída de los bosques comunales de Puigforniu, Rubió y Vilamur, que suman un 30% de la masa forestal en el término, lo que favorecerá la gestión forestal de la zona.