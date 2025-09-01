Un detenido en Mollerussa con 'cocaína rosa', una droga extremadamente peligrosa
Los Mossos d'Esquadra la localizaron durante un control en los accesos de un festival de música electrónica
Los Mossos d'Esquadra localizaron el sábado en Mollerussa una partida de la droga ‘Tusi’ conocida como cocaína rosa y que ha sido catalogada como extremadamente peligrosa. Se trata de una droga sintética de color rosa que mezcla varias sustancias psicoactivas y que comporta un alto riesgo de adicción. La policía hizo el hallazgo en el marco de un dispositivo de control en la carretera LV-2001, en los accesos de un festival de música electrónica que se ha celebrado en el Parc de la Serra.
Los Mossos detuvieron a un hombre de 30 años que iba en un coche con dos ocupantes más y que llevaban una pieza de hachís y 23 bolsitas de ‘Tusi’. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las cuatro y media de la tarde y el arrestado está acusado de un delito contra la salud pública y tiene antecedentes.
Por otra parte, durante el fin de semana y en el marco de varios dispositivos policiales efectuados por los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Mollerussa también relacionados con la celebración del mismo festival de música electrónica, se levantaron 44 actos de denuncia por tenencia o consumo de drogas y utensilios peligrosos como navajas y palos.