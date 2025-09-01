Un detenido en Mollerussa con 'cocaína rosa', una droga extremadamente peligrosa

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra localizaron el sábado en Mollerussa una partida de la droga ‘Tusi’ conocida como cocaína rosa y que ha sido catalogada como extremadamente peligrosa. Se trata de una droga sintética de color rosa que mezcla varias sustancias psicoactivas y que comporta un alto riesgo de adicción. La policía hizo el hallazgo en el marco de un dispositivo de control en la carretera LV-2001, en los accesos de un festival de música electrónica que se ha celebrado en el Parc de la Serra.

Los Mossos detuvieron a un hombre de 30 años que iba en un coche con dos ocupantes más y que llevaban una pieza de hachís y 23 bolsitas de ‘Tusi’. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las cuatro y media de la tarde y el arrestado está acusado de un delito contra la salud pública y tiene antecedentes.

Por otra parte, durante el fin de semana y en el marco de varios dispositivos policiales efectuados por los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Mollerussa también relacionados con la celebración del mismo festival de música electrónica, se levantaron 44 actos de denuncia por tenencia o consumo de drogas y utensilios peligrosos como navajas y palos.