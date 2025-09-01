Detenido un conductor por circular ebrio y contradirección en Alcarràs

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el sábado por la mañana a un conductor por ir contradirección por la A-2, a la altura de Alcarràs, y triplicar la tasa de alcoholemia permitida. El arrestado, de 22 años, está acusado de dos delitos contra la seguridad vial. Poco antes de las 9.00, varios conductores alertaron al 112 de que un vehículo de color negro circulaba en sentido contrario por la autovía. El turismo iba en sentido Lleida pero por el carril en dirección Fraga. Una patrulla de tráfico de los Mossos se activó rápidamente y se incorporó al kilómetro 462 de la A-2, en dirección Fraga. De esta manera, pudo localizar al vehículo negro, que se encontraba parado y maniobrando erráticamente por la mediana a la altura de la salida de Alcarràs por la L-800.

Los agentes obligaron al vehículo a detenerse y comprobaron que en el interior había tres hombres con evidentes síntomas de embriaguez. El que viajaba detrás iba sin ningún tipo de seguridad, sentado sobre los asientos doblados en modo carga y entre sacos de diversos materiales. Los Mossos practicaron la prueba de detección alcohólica al conductor, que dio un resultado positivo de 0,86 mg/l. Los agentes le detuvieron como presunto autor de los delitos de conducción temeraria y conducir bajo los efectos de las bebidas alcohólicas. Asimismo, el vehículo –que quedó inmovilizado– circulaba con una ITV desfavorable desde 2022 y sin seguro en vigor, y los agentes instruyeron las denuncias correspondientes.

En el primer semestre de 2025, los Mossos han imputado a un total de 625 conductores por delitos contra la seguridad viaria. En concreto, 264 por circular sin el permiso en vigor; 222 por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas; 35 por conducción temeraria; 22 por causar lesiones imprudentes; 11 por originar un grave riesgo en la carretera; y 8 por velocidad penal.

Paralelamente, el sábado por la noche, alrededor de las 23.30, un motorista resulto herido de diversa consideración tras colisionar con un turismo en la avenida Rosa Parks de Lleida. Los Bomberos se desplazaron hasta el lugar de los hechos con una dotación y el conductor de la moto fue evacuado al Hospital Arnau de Vilanova. Los pasajeros y el conductor del coche resultaron ilesos.

Asimismo, ayer por la tarde, dos personas fueron asistidas por los servicios de emergencias después de que el turismo en el que viajaban se saliera de la vía en la C-14, a la altura de Ponts.