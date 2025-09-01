Los Bomberos efectúan tres rescates de excursionistas en ruta por la montaña

Publicado por L. B. L. Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat llevaron a cabo durante la jornada de ayer un total de tres rescates de excursionistas que se encontraban de ruta por diferentes puntos de la demarcación leridana. La primera actuación tuvo lugar al mediodía, cuando los servicios de emergencias asistieron a una persona que estaba recorriendo una vía ferrata –un itinerario de montaña que combina senderismo y escalada– en Àger porque no lograba encontrar el camino de vuelta.

A primera hora de la tarde, los Bomberos rescataron a un hombre de 60 años que se encontró indispuesto mientras recorría solo la ruta de Carros de Foc, en el Parc Nacional d’Aigüestortes. El aviso llegó cerca de las 16.00 horas y los servicios de emergencias acudieron al lugar de los hechos con un helicóptero y los efectivos estabilizaron al excursionista. Posteriormente, fue trasladado al aeropuerto de La Seu d’Urgell-Andorra, donde fue atendido por el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Poco más tarde, sobre las 16.38 horas, recibieron la alerta de que un hombre había resultado herido en el tobillo mientras se dirigía con su hijo al refugio de montaña Estany Llong, en La Vall de Boí. Los Bomberos acudieron al lugar con una dotación.

El sábado, la Guardia Civil de Huesca rescató a una senderista de 51 años, vecina de Monzón, que se había torcido el tobillo mientras recorría la senda de Los Cazadores del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Además, un barranquista leridano y un compañero con el que viajaba, ambos de 38 años, tuvieron que ser asistidos en la Garganta de Irués, en Badaín.