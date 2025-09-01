Tres heridos en un accidente en Les Valls de Valira

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Tres personas resultaron heridas leves este domingo en un accidente con tres vehículos implicados a la N-145 en Les Valls de Valira. Según el Servicio Catalán de Tráfico, un todoterreno y dos turismos chocaron a la altura del punto kilométrico 4. Uno de los heridos fue evacuado al hospital de Andorra y los otros dos, al hospital de la Seu d'Urgell.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso del accidente a las 20.03 horas. Acudieron al lugar cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, tres dotaciones de los Bombers y dos ambulancias del SEM.