Finaliza la Escuela de Salud para promover hábitos saludables

El Equipo de Atención Primaria (EAP) Alt Urgell Sud ha organizado la Escuela de Salud de Organyà, un espacio de aprendizaje comunitario que ha combinado la difusión de conocimientos de psicología, fisioterapia y nutrición con el objetivo de promover hábitos saludables entre la población. El proyecto se ha llevado a cabo entre los meses de julio y agosto y ha contado con la colaboración del ayuntamiento. Las sesiones las han conducido profesionales del EAP Alt Urgell Sud, que han aportado sus conocimientos y experiencia a la hora de acercar la salud a la comunidad. Los participantes han trabajado aspectos claves como el bienestar físico y emocional a través de técnicas para cuidar las emociones y mejorar la gestión del estrés. También han trabajado estrategias para dormir mejor y favorecer un descaso reparador, la alimentación saludable y la lectura de etiquetas de los alimentos para hacer una compra más consciente. El EAP ha valorado la experiencia de manera muy positiva y ha manifestado la voluntad de dar continuidad al programa.