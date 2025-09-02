Rehabilitan 5 kilómetros de carretera entre Bellvís y Bell-lloc

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Diputación ha rehabilitado la carretera LV-3311 entre Bellvís y Bell-lloc d'Urgell, una obra que ha contado con una inversión de 1,5 millones. La actuación ha incluido el despliegue de 5 km de fibra óptica, lo que permitirá mejorar la conectividad digital de la comarca. Se ha mejorado el firme y repintado la señalización horizontal. El presidente de la corporación, Joan Talarn, el vicepresidente, Agustí Jiménez y los alcaldes visitaron ayer la obra finalizada.