El ayuntamiento de Alpicat presenta alegaciones contra la planta de biogás proyectada en Alcarràs

El Ayuntamiento de Alpicat ha presentado alegaciones contra la planta de biogás que la empresa Agrolerida S.L., relacionada con el grupo Vall Companys, proyecta en Alcarràs (Segrià). Piden que el proyecto no reciba la autorización ambiental, ya que consideran que incumple la "normativa urbanística, ambiental y de protección de la salud". Además, critican que los impulsores no les hayan consultado un proyecto que se pretende construir a 4,5 kilómetros de distancia del municipio. El alcalde de Alpicat, Joan Gilart, ha manifestado que las alegaciones no quieren "paralizar el proyecto", sino "que todo se haga ajustado a ley y garantizar la seguridad y los derechos de los alpicatins".

Les alegaciones del Ayuntamiento de Alpicat se suman en las presentadas hace una semana por vecinos de l'Horta de Lleida y la entidad ecologista Ipcena. El consistorio defiende que la instalación de la planta para tratar purines "incumple y vulnera diferentes normativas".

Con respecto al apartado urbanístico, exponen que el proyecto se sitúa en suelo no urbanizable reservado para usos agrarios y ganaderos, mientras que en la cuestión ambiental, critican la falta de alternativas viables y que la planta de Alcarràs se presente "sin justificación objetiva". También reprochan falta de documentación, como un plan de gestión de olores, de estudio de ruidos, de riesgos o de "alternativas reales", entre otros.

Por todo ello, las alegaciones presentadas a la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, solicitan que el promotor presente la documentación que consideran que falta y que, en caso de que no se cumplan "estos requisitos legales y técnicos, se les deniegue la autorización ambiental. Con respecto a las alegaciones presentadas ante el Ayuntamiento de Alcarràs, piden que emita un informe urbanístico desfavorable por la "incompatibilidad del proyecto con el POUM".

En un comunicado, el alcalde de Alpicat, Joan Gilart, ha manifestado que el objetivo de la presentación de estas alegaciones "no es paralizar el proyecto", sino "mirar que todo se haga ajustado a ley y garantizar la seguridad y los derechos de todos los alpicatins".