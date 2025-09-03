Un chófer drogado huye de un control en Alcarràs e intenta arrollar a mossos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el domingo a un conductor drogado que se saltó un control e intentó atropellar a los agentes en Alcarràs. Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la mañana, cuando agentes de Tráfico estaban haciendo un control planificado de alcoholemia a pie de la carretera L-800, en la salida de Alcarràs. Poco antes de las ocho, un vehículo se acercó al control, pero, pese a las indicaciones de los agentes para que se parara, aceleró de forma violenta obligando a los mossos a saltar para evitar ser atropellados. El turismo circuló por el carril contrario obligando a otro vehículo a apartarse para evitar el choque.

Los agentes iniciaron el seguimiento del vehículo huido por la L-800 hasta que se incorporó en el Camí de Montagut, por la que siguió circulando de forma negligente, sufriendo dos salidas de vía hasta que, en la tercera, invadió un campo de frutales quedando accidentado. En la prueba de alcoholemia dio negativo, pero sí dio positivo en consumo de sustancias estupefacientes por cannabis en la prueba de drogas. Además, comprobaron que el vehículo no tenía seguro.

Al revisar el coche, encontraron una bolsa con tres teléfonos móviles, siete relojes smartwatch con sus cargadores y nueve juegos de auriculares. Los objetos fueron decomisados para comprobar si procedían de algún robo. El conductor fue detenido como presunto autor de un delito de conducción temeraria, conducir bajo los efectos de las drogas, resistencia y desobediencia y atentado a agentes de la autoridad.