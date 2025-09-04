Ceniceros con forma de cigarrillo gigante para dejar de fumar

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Alfarràs está inmerso en una nueva campaña para promover hábitos saludables entre sus habitantes y luchar contra el tabaquismo. Con este fin, instalará en las calles ceniceros con forma de cigarrillos gigantes y mensajes que explican el riesgo que supone el tabaco para la salud. Instalaron algunos en varias calles principales de la población hace unos cinco años y ahora el consistorio quiere extenderlos a más espacios del pueblo. El alcalde, Joan Carles Garcia, destacó que sirven para concienciar sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco y evitan colillas en el suelo.

Los primeros ceniceros se colocaron en la avenida de Lleida, la de Catalunya y la de Balmes, así como en la plaza Sant Pere. Ahora la intención del consistorio es ponerlos en siete u ocho calles más antes de final de año. Según García, “hace tiempo que no se ven colillas por la calle, lo que significa que la inicitiva tiene seguimiento. Eliminarlas es un problema, ya que es un residuo que precisa de un tratamiento especial y genera un gasto añadido a las arcas municipales”, indicó.

Los ceniceros públicos conciencian sobre los perjuicios de fumar en la salud, con mensajes que recuerdan advertencias sanitarias como las que pueden leerse en las cajetillas de tabaco. Así, aparecen mensajes en cada cenicero como “fumar mata”, “quitrà”, “tòxics”, “arsènic” o “cancerígen”, aludiendo a su composición y a los efectos de fumar.

Garcia explicó que estos ceniceros se elaboran con trozos de tubería que se cortan y que pinta una artista local. “Los hace el herrero de la población, al que le volveremos a pedir que haga una nueva tanda para colocarlos en más calles”, remarcó.

También se repondrán los dos que había en la avenida Catalunya, que se retiraron para hacer las obras de peatonalización y reurbanización. “Somos conscientes de que los vecinos los usan y que les parece una iniciativa curiosa y está muy bien valorada”, puntualizó el alcalde.

Por otra parte, el consistorio ed Alfarràs también abordará otra nueva campaña de concienciación complementaria, y comenzará la distribución gratuita de ceniceros de bolsillo entre los vecinos. Lo hará el agente cívico, para hacer visible la problemática que genera este residuo “invisible” y del grave impacto que provocan las colillas de tabaco, tanto en el medio ambiente como en los espacios públicos.

“No es la primera vez que repartimos ceniceros entre los habitantes. Ya lo hicimos por primera vez en el año 2021, pero hemos creído que es una medida que complementa la instalación de los ceniceros en las calles, algo que también se hará antes de que acabe el año”, explicó Garcia. “El objetivo es mantener las calles limpias y velar por la salud de los vecinos”, dijo el primer edil.