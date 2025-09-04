Nueva red para evitar caída de cascotes en la guardería

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Almacelles instalará en los próximos días una nueva red en la llar d’infants donde, el pasado mes de julio, hubo desprendimientos de cascotes de la fachada, lo que motivó el cierre del patio del centro. Según la alcaldesa, Vanesa Olivart, se colocó una red provisional y “se está pendiente de instalar una red certificada que cumpla todas las medidas de seguridad”. Esta intervención se llevará a cabo en breve. No obstante, la medida más segura es la instalación de una marquesina, según la primera edil.

Olivart remarcó que la red estará instalada antes de que comience el curso escolar para que los niños puedan salir al patio. Cabe recodar que, cuando se produjeron los desprendimientos, los niños se tuvieron que quedar dentro del edificio donde la temperatura superó los 30 grados.

En otro orden, Olivart explicó que ya se está negociando con los partidos de la oposición para aprobar el presupuesto de 2026 lo antes posible, ya que el consistorio funciona ahora con los presupuestos prorrogados de 2024. Las sucesivas crisis en el consistorio han hecho imposible aprobar los de este año.