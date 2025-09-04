Un acceso a la escuela más seguro

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Granja d’Escarp está ejecutando obras para pacificar el tráfico en el entorno de la escuela, configurado por la calle Barcelona y el cruce con la calle Montmaneu. Este espacio está ahora completamente destinado a vehículos, según fuentes municipales. La intervención se hará por tramos para evitar problemas en el inicio del curso escolar el próximo lunes. De este modo, los trabajos que se están ejecutando se centran en la parte de la entrada al colegio para dejarlo listo en breve y seguir con las actuaciones sin que afecte al acceso de los escolares al centro.

El proyecto que se lleva a cabo prioriza al peatón y configura un espacio accesible y seguro en el ámbito de la calle Barcelona, que ocupa toda la fachada de la Escola Sant Jaume, y el cruce con la calle Montmaneu, que comportará además una ordenación del tráfico rodado. Las obras se centran en la ampliación del espacio destinado a los peatones en los lados de la calle del centro escolar. En la acera del lado del colegio se ampliará el espacio para viandantes mediante la colocación de pilonas y la señalización de la acera con pintura de color verde. En el otro lado de la escuela, entre la calle Barcelona y el cruce con la calle Maials, se plantea la ampliación de las aceras para garantizar unos espacios para peatones con la construcción de una plataforma a diferente cota de la calzada.

Según el consistorio, se mantendrán dos carriles de circulación en la mayor parte de la calle. Solo en un punto después del cruce con la calle Montmaneu, la anchura de la calle se verá reducida a un único carril compartiendo ambos sentidos, que se regulará con señalización de preferencia para garantizar una circulación fluida y segura.

Las obras para primar a los peatones en la zona de la escuela tiene un coste de 45.000 euros, subvencionados al cien por cien por ayudas destinadas a una movilidad segura del Servei Català de Trànsit.

El acceso en vehículos a la escuela por parte de algunas familias y, especialmente, el estacionamiento indebido, genera congestión y saturación de este espacio, incluidas las zonas destinadas a los peatones, y esto provoca situaciones de conflicto, puntualizaron desde el consistorio. Además, la zona registra tráfico de vehículos pesados, muchos de uso agrícola, procedentes de fincas y almacenes. Pese a la instalación de una banda reductora de velocidad, la fuerte pendiente de la calle Montmaneu provoca que los vehículos tengan que coger velocidad para llegar al cruce entre las calles. Además no quedaba establecido quién tiene prioridad de paso, una situación que se solventará.

En los próximos días, el ayuntamiento licitará y ejecutará el proyecto para pacificar el tráfico de la zona entre la avenida de Lleida hasta la plaza de la Creu, también subvencionado por el Servei Català de Trànsit.