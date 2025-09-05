Detenido un hombre de 48 años de Tarragona después de agredir su pareja en la cafetería de un hotel de Andorra

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Un hombre de 48 años y vecino de Tarragona ha sido detenido este jueves por la noche después de, presuntamente, agredir a su pareja en la cafetería de un hotel de Andorra la Vieja.

Según han indicado fuentes de la policía andorrana, los hechos habrían tenido lugar hacia las 23:30 horas, momento en que el arrestado habría hecho caer a la víctima de la silla y la habría cogido por el cuello, sin estrangularla. La mujer presentaba una herida en la nariz, pero no fue necesario trasladarla al hospital. Mientras tanto, el detenido está acusado de un delito contra la integridad física y moral.