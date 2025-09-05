La comarca aborda la mejora del firme de los accesos a pueblos

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El consell abordará este año la mejora de los accesos a núcleos rurales del norte de la comarca. Los trabajos incluirán obras en los municipios de La Coma i la Pedra, Sant Llorenç de Morunys, Solsona, Guixers, y Odèn. La actuación prevé completar la pavimentación de los caminos que están en mal estado y mejorar las cunetas de hormigón para ganar seguridad, así como la construcción de una escollera en el acceso a Lladurs. Las obras, que tienen un presupuesto de más de 800.000 euros, se iniciarán este otoño. Se actuará en los caminos de Port del Comte hasta el cruce de la carretera de Tuixent; los caminos de Valls, La Corriu y Puig de Aguilar; de la Serra Seca y la Valldan; Cal Billot; camino de la depuradora; del Hostal de Cirera y del Pont de Querol.