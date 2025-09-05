La Paeria estudia trasladar el Arxiu Comarcal al edificio del Sindicat

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

La Paeria de Cervera está estudiando trasladar el Arxiu Comarcal de la Segarra al edificio del Sindicat. Actualmente, se encuentra en la Universitat y sus dependencias se han quedado pequeñas. En julio, una delegación de la subirección general de Archivos de la Generalitat visitó el edificio del Sindicat y según el alcalde, Jan Pomés, están valorando la viabilidad de la propuesta. “Estamos buscando una salida al Sindicat y una valoración de los usos que podría tener”, asegura el edil.

Cabe recordar que en un primer momento el ayuntamiento planteó trasladar la biblioteca comarcal Josep Finestres al Sindicat. Finalmente, en mayo acabó descartando esta opción porque un estudio técnico determinó que no habría suficiente espacio útil disponible para el equipamiento. La biblioteca, que también está ubicada en la Universitat, cuenta con 700 metros cuadrados y requeriría por lo menos 1.100 por el volumen de población. El Mapa de Lectura Pública de Catalunya de 2014 ya apuntaba hace más de una década que el equipamiento debía trasladarse o ampliarse. En caso de que, finalmente, el Arxiu Comarcal pudiera reubicarse en el edificio del Sindicat, la biblioteca podría crecer y ocupar las dependencias del actual archivo.