Pinell abrirá la ‘llar d’infants’ en la escuela

El núcleo de Sant Climenç, en el municipio de Pinell del Solsonès, ampliará su oferta educativa este curso 2025-2026 con la puesta en marcha de una escola bressol destinada a niños y niñas de 0 a 3 años del municipio. Hasta ahora, el centro funcionaba como escuela rural con educación Infantil y Primaria, pero a partir del próximo lunes se cubrirá también la etapa educativa más temprana.

La decisión responde a una reivindicación histórica de las familias, que reclamaban un servicio cercano para poder conciliar la vida laboral y personal sin necesidad de desplazarse a otros municipios. El proyecto se ha impulsado gracias a la colaboración entre el ayuntamiento de Pinell y Educación. La apertura de la escola bressol supondrá la creación de nuevos puestos de trabajo, puesto que se ha otorgado una plaza de maestra para los más pequeños.

La nueva escuela compartirá espacios con el actual centro. Esta integración permitirá desarrollar iniciativas conjuntas entre alumnado de distintas edades en un mismo entorno rural.

El alcalde de Pinell del Solsonès, Benjamí Puig, explicó que la adecuación del centro ha ido a cargo del ayuntamiento y que este curso habrá siete alumnos de educación infantil y primaria y tres de 0 a 3 años, que se irán incorporando de septiembre a enero. “En total serán 10 los alumnos que estarán en la escuela este curso 202-2026 y ya hay garantías para los próximos años”, dijo. Añadió que esta iniciativa y la ampliación del servicio educativa ayude a frenar la despoblación en las zonas rurales. “La escuela es el pulmón de un pueblo y mientras funcione y haya inscritos, significará que el pueblo vive y que familias jóvenes han optado por vivir a aquí”.