Récord de participantes en la Rodibook de Vielha

Vielha acogió ayer la primera jornada de la Rodibook 2025, el encuentro motociclista no competitivo del Estado con récord de participantes. El encuentro continuará hoy. Cuenta con 1.500 motoristas que recorrerán entre 500 y 800 km por rutas del Pirineo. El proyecto Moturisme Ara Lleida, que este 2025 cumple 10 años, se promociona en la Rodibook con una carpa informativa en la zona comercial y la distribución de merchandising entre los asistentes. El vicepresidente del Patronato de Turismo, Juan Antonio Serrano, participó en el briefing (distribución de documentación indicativa) de las rutas y agradeció el trabajo de los voluntarios que colaboran en el acontecimiento. Destacó el trabajo de los organizadores, Rodi Motors Services, “que ponen Vielha en el mapa”.