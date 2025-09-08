Dalmau reivindica "cuidar y proteger las escuelas rurales" de Catalunya por el inicio del curso

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha reivindicado este lunes la necesidad de "cuidar y proteger las escuelas rurales" de Catalunya, con motivo del inicio del curso escolar 2025-2026.

Lo ha dicho durante una visita a la Escola Santa Maria - ZER Serra Llarga de Castelló de Farfanya, donde ha podido ver las reformas que se han hecho en este centro que desde 2023 estaba apuntalado por riesgo de derrumbe. "Situaciones como las de esta escuela no nos las podemos permitir como país. Hay que tener dignidad en el conjunto de los servicios públicos", y ha defendido la necesidad de recuperar los espacios que están en mal estado para que todos los niños puedan ir a una escuela con las mejores condiciones posibles.