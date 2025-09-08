Castelló de Farfanya estrena la rehabilitación de la escuela tras pasar dos años apuntalada

La escuela de Santa Maria de Castelló de Farfanya iniciará hoy el nuevo curso escolar rehabilitada, después de dos años en los que parte del edificio estuvo apuntalado y el comedor inutilizado por riesgo de derrumbe. Los alumnos, que en años anteriores tenían que comer en los pasillos, estrenarán al fin unas instalaciones renovadas y seguras. El centro recibirá por la mañana la visita del conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, que comprobará de primera mano el resultado de los trabajos.

El compromiso de la Generalitat con el proyecto fue asumido por el conseller Dalmau durante una visita al municipio. Entonces prometió impulsar la rehabilitación del edificio, construido durante la segunda República. “Se trataba de una necesidad prioritaria para garantizar el derecho a la educación en condiciones adecuadas en el medio rural”, explicó el alcalde de Castelló de Farfanya, Omar Noumri.

La rehabilitación del edificio se puso en marcha el pasado mes de junio y ha supuesto una inversión de 100.000 euros, financiados íntegramente por la Generalitat. Los trabajos han permitido renovar por completo el forjado de la mitad del edificio, el suelo, la instalación eléctrica y la calefacción, además de sustituir las vigas del techo y rehabilitar íntegramente el comedor. La escuela de Santa Maria pertenece a la zer Serra Llarga junto a los colegios de Ivars de Noguera y Algerri. Acoge actualmente una treintena de alumnos de Infantil y Primaria.