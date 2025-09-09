Aparatoso vuelco de un camión en la carretera C-1412b en Isona

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un camión volcó ayer por la mañana en la carretera C-1412B en Biscarri, núcleo de Isona i Conca Dellà. El siniestro se registró a las 9.21 horas y obligó a dar paso alternativo. El chófer resultó ileso. A raíz del vuelco, hubo escapes en el depósito de combustible y en el motor de refrigeración y los Bomberos los contuvieron. Al lugar también acudieron efectivos del SEM. Por otro lado, hubo una colisión en la N-145 entre La Seu d’Urgell y Andorra.