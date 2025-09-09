Calabazas gigantes, de hasta 700 kilos, en una feria en un pueblo de Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Sidamon acogerá el 21 de septiembre la cuarta edición de la Fira de Carabasses Gegants. La cita tendrá lugar en la zona de la pineda y reunirá 26 paradas, talleres, exposiciones y actividades para todos los públicos. El certamen contará con la presencia de ocho productores de calabazas de los quince que hay actualmente en España. En la edición anterior, la pieza ganadora alcanzó los 692 kilos, mientras que el récord estatal supera los 820. “Esta iniciativa demuestra que la tradición y la creatividad pueden reforzar la identidad rural”, explicó el presidente de la Diputación, Joan Talarn, durante la presentación. El programa arrancará con una llonganissada popular, el pesaje oficial de las calabazas y la entrega de premios. Habrá un almuerzo popular y, por la tarde, talleres gastronómicos. La alcaldesa, Dolors Tella, explicó ayer que la jornada incluirá una talla en directo de una calabaza gigante a cargo de la artista Judith Comes, así como el concurso de sandías y tomates gigantes. Habrá exposición de tractores antiguos, puestos de artesanía y productos de proximidad.