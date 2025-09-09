Comienzan las reuniones para modernizar el Urgell

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los regantes de la colectividad número 6 de Térmens abrieron ayer la ronda de asambleas locales para exponer de forma detallada el proyecto para la modernización del Canal d'Urgell y debatir su financiación, que explicaron los técnicos del canal. Durante todo este mes se irán convocando reuniones para escuchar las aportaciones de los regantes. La del lunes congregó a decenas de personas y hoy está prevista una nueva reunión de los regantes en Miralcamp. La previsión es que la asamblea general de octubre de luz verde al proyecto y que las obras, que financiará la Generalitat al 70% y los regantes un 30%, puedan comenzar en 2026. Según el presidente de la colectividad de Térmens, Miquel Tribó, “es un buen proyecto, el mejor que se nos ha presentado, pero habrá que llegar a un acuerdo de máximos para sacarlo adelante”.