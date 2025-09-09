Desmantelado un grupo criminal que robaba la carga de camiones en la AP-2 en Lleida con el método de los "teloneros"

Pilas de cajas con ventiladores de techo sustraídos de un camión en Les Garrigues y recuperados por los Mossos d'Esquadra.

Los Mossos d'Esquadra han desmantelado un grupo criminal que se dedicaba a robar la carga de camiones estacionados en áreas de servicio con el método de los "teloneros". Según informa la policía, agentes de la comisaría de Mollerussa detuvieron la semana pasada en Cerdanyola del Vallès y Barcelona a dos hombres y dos mujeres, de entre 21 y 46 años, como presuntos autores de un robo con violencia e intimidación, un robo y hurto de uso de vehículo, un hurto y por pertenencia a grupo criminal. Las detenciones son el resultado de una investigación iniciada el 14 de mayo, después de tener conocimiento que se habían producido dos robos con violencia e intimidación en dos áreas de servicio de la AP-2, en Les Borges Blanques, en Les Garrigues.

Al ser alertados, los mossos fueron al lugar de los hechos y localizaron a tres individuos que, al detectar la presencia policial, huyeron después de forzar dos camiones estacionados a los parkings de las áreas de servicio.

Poco después, los agentes localizaron una furgoneta con las placas de matrícula tapadas con cinta americana y cargada con cajas de ventiladores de techo, cajas de cuchillas y otros productos de cuidado personal, que habían sustraído de los dos camiones violentados. A raíz de este hecho agentes de la Unidad de Investigación de Mollerussa iniciaron una investigación para identificar los ladrones y las circunstancias de los robos.

Las gestiones hechas por los investigadores permitieron averiguar que la furgoneta recuperada había sido sustraída el 14 de mayo en Barcelona. Posteriormente, con los indicios recogidos en los últimos meses, se averiguó la identidad de los presuntos autores de los robos. Se trataría de cuatro personas que formaban un grupo perfectamente estructurado, dedicado a los robos en la modalidad de "teloneros" en áreas de servicio de la AP-2.

Esta modalidad delictiva consiste en cortar las lonas de los remolques de los camiones estacionados en las áreas de servicio para ver el tipo de carga que transportan. Si esta es de interés, fuerzan las puertas y sustraen parte de esta cargándola en furgonetas de grandes dimensiones, que a menudo han sido sustraídas, llegando incluso a sustituir las matrículas por otras de falsas.

Entre el martes y el jueves de la semana pasada los Mossos detuvieron en Cerdanyola del Vallès y Barcelona a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, por estos hechos. La investigación continúa abierta y no se descarta que los detenidos estén implicados en otros delitos contra el patrimonio.

Los arrestados, todos con antecedentes, pasaron a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Cerdanyola de Vallès.