Empresarios de Andorra proponen un parque de 1.300 pisos asequibles
Apuestan por una fórmula en la que la administración pública "cedan terrenos públicos de forma gratuita durante un período de entre 30 y 50 años"
La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) cifra “la necesidad del parque de viviendas a precio asequible en unas 1.300”. La cifra representa “el 5% del parque de viviendas de alquiler actual”. Los empresarios andorranos defienden que para poder conseguir esta cifra “hace falta una colaboración público-privada” y apuestan por una fórmula en la que la administración pública (principalmente los Comuns o ayuntamientos) “cedan terrenos públicos de forma gratuita durante un período de entre 30 y 50 años para que los privados puedan construir promociones a precio regulado con una rentabilidad moderada y con una gestión privada posterior”.
Desde la CEA proponen que a medida que se disponga de este parque público habrá que “planificar la desintervención del mercado privado” con medidas “para aquellas viviendas que hace más tiempo que están sometidas a la prórroga del alquiler”. Asimismo apuestan por incentivar fórmulas que “contribuyan a reducir el precio de la construcción de las viviendas como la construcción industrial”.