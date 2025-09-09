Empresarios de Andorra proponen un parque de 1.300 pisos asequibles

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) cifra “la necesidad del parque de viviendas a precio asequible en unas 1.300”. La cifra representa “el 5% del parque de viviendas de alquiler actual”. Los empresarios andorranos defienden que para poder conseguir esta cifra “hace falta una colaboración público-privada” y apuestan por una fórmula en la que la administración pública (principalmente los Comuns o ayuntamientos) “cedan terrenos públicos de forma gratuita durante un período de entre 30 y 50 años para que los privados puedan construir promociones a precio regulado con una rentabilidad moderada y con una gestión privada posterior”.

Desde la CEA proponen que a medida que se disponga de este parque público habrá que “planificar la desintervención del mercado privado” con medidas “para aquellas viviendas que hace más tiempo que están sometidas a la prórroga del alquiler”. Asimismo apuestan por incentivar fórmulas que “contribuyan a reducir el precio de la construcción de las viviendas como la construcción industrial”.