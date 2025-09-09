ERC reclama al gobierno español que acelere la entrega de las ayudas a los afectados por los incendios del verano

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La portavoz de ERC en el Senado, Sara Bailac, ha pedido este martes al gobierno español que acelere la entrega de las ayudas a las zonas afectadas por los incendios forestales de este verano. "Son unas ayudas muy esperadas por la ciudadanía, los ayuntamientos y los campesinos, pero los augurios no son muy esperanzadores", ha dicho a la sesión de control a la cámara alta. Para resolverlo, ha propuesto activar la vía de los "anticipos a cuenta" para que el dinero llegue antes. También ha pedido "endurecer" las exigencias a las eléctricas para evitar más fuegos y cortes de luz. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, le ha respondido que ellos no quieren "centralizar" sino actuar basándose en la subsidiariedad y la solidaridad territorial.

"Los pedimos que no conviertan la gestión de las emergencias en un nuevo campo de batalla política, no recentralicen las competencias, den recursos si confianza en los municipios y la Generalitat, que son los que dan la cara inmediatamente. No nos hagan pagar al resto la ineficacia y la incompetencia del PP", ha remarcado Bailac.

Según le ha respondido Grande-Marlaska, hasta que los damnificados por los fuegos no recuperen la normalidad no habrá acabado la emergencia que tiene que gestionar el gobierno español. En este sentido, ha dicho que ya se han marcado las zonas designadas como "zona catastrófica", pero hay que analizar los daños para poder definir las ayudas concretas.