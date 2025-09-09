Graves daños en Binéfar por una tromba de agua, viento y granizo: el violento tiempo mata a decenas de gorriones

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un fuerte temporal de agua, viento y granizo golpeó este lunes Binèfar, donde se acumularon en apenas cinco minutos 14 litros de agua y se registraron rachas de viento de hasta 40km/h. La tormenta torrencial arrancó árboles y anegó algunos locales. El violento tiempo llegó incluso a provocar la muerte de decenas de gorriones.

Por precaución el ayuntamiento decidió suspender este martes las clases en la Escuela Infantil. El temporal también azotó Tarragona, especialmente les Terres del Ebre, donde se llegaron a acumular hasta 80 litros en Aleixar o 70 en Mas de Barberans.

Los Bomberos realizaron una decena de salidas por pequeñas inundaciones, y el teléfono 112 recibió 46 llamadas por la lluvia hasta las 19.00 horas. El mal tiempo obligó a suspender por seguridad las clases en las comarcas del Montsià y el Baix Ebre y obligó a cancelar parte de los actos finales de las fiestas de Tortosa y Cambrils.

La alerta se mantiene hoy. En Lleida, el registro de precipitaciones más alto se registró en Lladurs, con 28 litros. En Solsona se registraron rachas de viento de 75,2 km/h y en Raimat de 74 km/h. En Seròs se canceló un concierto.