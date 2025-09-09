La comarca tiene 60 personas llamadas Urgell

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La capital del Alt Urgell volvió a reunir ayer, coincidiendo con la diada de Santa Maria d’Urgell, a personas que llevan este nombre. En total se dieron cita 9 mujeres en una iniciativa que se estrenó en el año 2019 y que desde entonces se celebra cada año en esta misma fecha. La principal novedad de este año es que el encuentro lo organizaron por la tarde con una ofrenda floral a la Mare de Déu, en la Catedral de Santa Maria d’Urgell, y una fotografía de grupo en el Parc del Cadí. Al acabar siguieron con una actividad lúdica de degustación de productos de proximidad maridados con historias mágicas del territorio del Pirineo y un juego de preguntas. La organización explicó que tienen constancia de que actualmente hay más de sesenta personas con este nombre, la mayoría de ellas del Alt Urgell.