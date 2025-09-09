Un municipio de Lleida opta a un premio estatal por su apuesta por el turismo rural

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La plataforma EscapadaRural ha anunciado recientemente los diez municipios finalistas que competirán por el galardón 'Capital EscapadaRural 2025', un reconocimiento que busca visibilizar aquellas localidades españolas que han desarrollado una destacada apuesta por el turismo rural. Entre los seleccionados se encuentra el municipio leridano de Vielha, único representante catalán en esta edición.

La novena edición del certamen cuenta con un variado abanico de candidatos procedentes de diferentes puntos de la geografía española. Junto a Vielha (Lleida), optan al galardón los municipios de Ágreda (Soria), Friol (Lugo), Jerez de los Caballeros (Badajoz), Karrantza (Bizkaia), Navahermosa (Toledo), Tibi (Alicante), Trasmoz (Zaragoza), Valtierra (Navarra) y Zuheros (Córdoba). Cada uno de ellos destaca por sus propuestas turísticas y su compromiso con el desarrollo rural.

Judith Monmany, responsable de comunicación de EscapadaRural.com, ha explicado que la iniciativa tiene como objetivo "abrir la puerta a más personas" para que descubran estos enclaves, señalando que ofrecen "propuestas culturales, gastronómicas y naturales que se pueden disfrutar en cualquier época del año". Este tipo de reconocimientos resulta fundamental para impulsar el turismo en zonas rurales que, a menudo, pasan desapercibidas pese a su gran potencial.

Un galardón con historia y proyección

Desde su creación, el premio Capital EscapadaRural ha conseguido dar visibilidad a 80 municipios españoles, cumpliendo así su principal objetivo de incrementar el reconocimiento de estas localidades y potenciar su atractivo turístico. A lo largo de sus ocho ediciones anteriores, el certamen ha coronado a diversos municipios que han visto reforzada su posición en el mapa del turismo rural español.

Entre los ganadores de ediciones previas destacan Santa Eulalia de Oscos (Asturias), que ostenta el título actual tras su victoria en 2024, así como Campo Lameiro (Pontevedra) y Cazorla (Jaén), premiados en 2023 y 2022 respectivamente. Completan el listado de galardonados Olvera (Cádiz, 2021), Potes (Cantabria, 2020), Santillana del Mar (Cantabria, 2019), Aínsa-Sobrarbe (Huesca, 2018) y Sigüenza (Guadalajara), que fue la primera localidad en obtener este reconocimiento en 2017.