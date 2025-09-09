Vuelven las setas como reclamo del Pirineo de Lleida: se prevé un buen puente turístico de la Diada

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La ocupación turística por el puente de la Diada que se prolongará del jueves al domingo se prevé “más que satisfactoria” si se compara con la del 2024, cuando cayó en miércoles, y de 2023, que fue en martes, según indicaron fuentes del Patronato de Turismo de la Diputación. La media es del 75% aunque en los hoteles del Pirineo ya oscila entre el 80 y el 90%, mientras que en el llano el porcentaje es del 40% aunque establecimientos como el Parador del Roser de Lleida ya están al 100%.

Por lo que respecta a los campings, las reservas están al 60% en bungalows con tendencia a aumentar con reservas de última hora. En cuanto al turismo rural se espera llegar al 70%, según las mismas fuentes. Las empresas de deportes de aventura prevén entre un 60 y un 70% de actividad, dependiendo del tiempo que haga el fin de semana.

Uno de los atractivos turísticos a la espera de que se abra la temporada de la berrea del ciervo, el próximo día 15; es la proliferación de setas en los bosques debido a las lluvias de la semana pasada y de finales de agosto que han hecho que aparezcan los primeros ceps, rossinyols, apagallums, rovellons y pebrassos. Si continúan las lluvias, no suben la temperaturas y no hay vientos fuertes, se prevé una muy buena floración y una mejor campaña de setas dentro de quince días, según indicaron técnicos del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

De hecho, la producción máxima se prevé a partir de la segunda quincena de este mes y durante los meses de otoño. Además, todavía queda un mes para el rafting (acaba el 15 de octubre), y junto con la berrea y las setas, son los principales atractivos del Pirineo en otoño.

La berrea del ciervo, otro de los atractivos del Pirineo en otoño

La berrea del ciervo comenzará el lunes 15 y ya se prevé una muy buena ocupación para el fin de semana del 19 al 21. Escuchar a los ciervos en época de apareamiento es otro de los principales atractivos que atrae visitantes al Pirineo en otoño. La campaña dura hasta mediados de octubre. El ayuntamiento de Fraga ha emitido un bando que prohíbe circular con motor fuera de los caminos señalizados en el bosque y el uso de luces para el bienestar de estos animales.