El Govern potencia la pesca para proteger ríos

Un nuevo decreto de la Generalitat plantea potenciar la pesca deportiva como medio para proteger los ríos. Esta nueva regulación, que desarrolla la legislación aprobada hace 15 años, plantea reforzar el papel de esta actividad a la hora de erradicar especies invasoras, fomentarla entre los jóvenes y reconocer la labor de las sociedades de pescadores que velan por el buen estado de los ecosistemas fluviales.

El texto pone énfasis en las escuelas de río y en las sociedades de pesca, que en Catalunya superan el centenar y hasta ahora no estaban reconocidas. Prevé también la pesca en espacios privados como estanques. Según el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, con la entrada en vigor del decreto se quiere reforzar el papel de las sociedades y de las escuelas de pesca como agentes activos en la gestión y preservación del medio natural.

Así, el departamento de Agricultura pretende favorecer una actividad que ha evolucionado hacia la pesca sin muerte y que contribuye a luchar contra especies exóticas e invasoras. En este sentido, la presencia de especies exóticas en ríos catalanes supera, en algunos tramos, la de especies autóctonas. Esta situación es la principal amenaza para la conservación de fauna autóctona como la trucha mediterránea, por lo que la pesca continental es una herramienta clave para el mantenimiento de la biodiversidad, al contribuir a controlar las poblaciones invasoras.

Por otra parte, este año se han recuperado los niveles de licencias de pesca previos a la pandemia de la Covid y la previsión, según el conseller, es que este año sea “histórico” con un aumento de hasta el 10%. Ordeig cree que el nuevo decreto potenciará la actividad. El pasado año se tramitaron cerca de 70.000 permisos de pesca continental en Catalunya.