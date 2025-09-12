La Diada cierra con un acto institucional que defiende la “pluralidad como riqueza”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El acto institucional en el Teatre Nacional de Catalunya cerró la jornada de la Diada en Barcelona, marcada por la defensa del catalán y de la “pluralidad como riqueza”, con un montaje que tuvo la intención de poner el acento en la realidad social y cultural catalana.

La periodista Aurora Massip condujo el eje central de la ceremonia, que comenzó con una versión de Bon Dia de Els Pets, acompañada de una coreografía de danza contemporánea, después de una actuación de los Castellers de Vilafranca en el vestíbulo, en presencia del president de la Generalitat, Salvador Illa, que encabezó el acto junto a otros miembros del Govern. Artistas como Àngel Llàcer, Francesca Piñón, Antonio Orozco, Ven’nus o Els Amics de les Arts actuaron en la ceremonia, con versiones de canciones de Lluís Llach o Raimon.

Uno de los discursos más aplaudidos fue el de Andrea Álvarez y Èrik Ferran, de la asociación de teatro Col·lectiu Escenaris Especials, que trabaja con niños con discapacidad, autismo o trastornos mentales, además del vídeo de la leridana Mariona Lladonosa, Jordi Amat y Agustí Alcoberro sobre el Congreso de cultura catalana celebrado hace 50 años.

El canto de El Segadors por parte de la Coral Vozes y la Vocal Groove puso el broche final al acto, que concluyó con una jornada que había empezado con la tradicional ofrenda a Rafael Casanova, a la que acudieron partidos y organizaciones civiles y que estuvo marcada por la lluvia.