Una tramo de la carretera de Mequinenza a la Granja d'Escarp, cortado por obras hasta el 7 de noviembre

Las obras de mejora que el Govern está ejecutando en el Camí de Mequinenza, en la Granja d'Escarp, comportarán afectaciones a la movilidad a partir del próximo lunes, 15 de septiembre. Los trabajos requerirán el corte de un tramo de la C-131 en este municipio hasta el 7 de noviembre, según el departamento de Territorio. Como consecuencia de este cierre, los vehículos tendrán como itinerario alternativo el formado por las carreteras A-2414, N-211, A-2, A-242 y C-45.

Las obras abarcan una longitud de 4,4 kilómetros, desde la rotonda con la carretera LP-7041 hasta el límite con Aragón. Incluyen principalmente el ensanchamiento de un tramo de 1,4 kilómetros, desde el LP-7041 hasta la entrada sur de la Granja d'Escarp, la construcción de dos rotondas y la mejora del firme en el resto del tramo donde se actúa.

Un mapa del corte y del recorrido alternativo.

Asimismo, las obras incluirán la mejora de los elementos de drenaje y la renovación de la señalización horizontal y vertical y de las barreras de seguridad a lo largo de todo el ámbito donde se actuará. Los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 3,9 millones de euros, empezaron el marzo pasado y se prevé que finalicen el próximo noviembre.

Esta actuación se enmarca en un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de la Granja d'Escarp por el cual el Departamento asume la titularidad de este camino y ejecuta obras de mejora, para dotarlo de las características de una vía de la red de carreteras de la Generalitat.