Dos detenidos por seis robos con fuerza en la Masia Salat

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el pasado martes a un hombre de 44 años y a una mujer de 41 acusados de cometer seis robos con fuerza en el antiguo complejo Masia Salat de Les Borges Blanques, junto a la carretera N-240 y en desuso desde hace años. Según la investigación, iniciada a principios de agosto tras detectarse varios robos con el mismo modus operandi, los arrestados accedían a las instalaciones forzando puertas o ventanas para sustraer cableado eléctrico, llevándose entre 1.000 y 2.000 metros en cada incursión. El valor del material robado y los daños ocasionados en las estructuras superan los 100.000 euros.

La Unidad de Investigación del ABP Pla d’Urgell – Garrigues logró identificar a los presuntos autores tras un trabajo policial que culminó con las detenciones en las localidades de Alcover y Vallmoll, en el Alt Camp. Según las pesquisas, los detenidos vendían de forma sistemática el material en chatarrerías de la zona de Tarragona y empleaban diversas estrategias para dificultar el seguimiento del cobre robado, como fragmentar las entregas en diferentes días y centros, alternar los nombres en los albaranes o variar la presentación del material, a veces con el plástico protector y otras ya pelado. A los arrestados se les imputan seis robos cometidos entre el 29 de junio y el 2 de agosto. El hombre cuenta con antecedentes policiales y, junto a la mujer, pasó a disposición del Juzgado de Instrucción el miércoles.