Edificio multiusos con vistas a Rialb

El ayuntamiento de Tiurana proyecta un local multifuncional diáfano con vistas al pantano de Rialb donde celebrar ferias, festivales y actos cuando llueva. Según el alcalde, Àngel Villarte, durante el año se suelen organizar casi un centenar de actividades como el Festival del Conte, “pero tenemos que estar siempre vigilando la meteorología, ya que si llueve, tenemos que trasladarlos o suspenderlos. Fue el caso del pasado domingo, cuando nos quedamos sin sesión de baile”. Villarte indicó que ya se ha hecho un primer diseño del edificio que estaría ubicado entre el antiguo y el nuevo ayuntamiento y que supondrá una inversión de más de 400.000 euros. El edificio también conectaría con el Museu d’Oficis al Aire Lliure con el que estaría enlazado a través de uno de los pisos donde se ampliaría el museo que quedaría integrado. Además, también se habilitaría un mirador, explicó Villarte.

Por otra parte, el edil incidió en la necesidad de que alguna empresa de comunicaciones explote la red de fibra óptica. La Diputación la ha hecho llegar hasta la localidad pero las viviendas no tienen acceso porque no hay firmas interesadas. En la actualidad, hay censadas en Tiurana unas 80 personas “que serían muchas más si tuvieran acceso y pudieran trabajar desde casa”. El alcalde explicó que durante la pandemia de Covid hubo muchas personas que valoraron la posibilidad de trasladarse a Tiurana a vivir, pero no lo hicieron al no disponer de internet.