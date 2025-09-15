Divina Drudis, pregonera de las fiestas del Clot

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La presidenta del Cercle de Belles Arts de Lleida, Divina Drudis, pronunciará el pregón de las fiestas del barrio leridano del Clot, que se celebrarán entre el próximo viernes y domingo. La encargada de pronunciarlo el año pasado fue la presidenta del Ateneu Popular de Ponent, Carmina Pardo. El pregón tendrá lugar el viernes a las 18.30 horas en la plaza del Clot, y a continuación habrá una cantata de habaneras. Los más pequeños podrán disfrutar el sábado de juegos populares y manualidades, y después se ofrecerá un taller de Chi Kung, un desayuno saludable y una actuación musical. A partir de las 17.00 horas se celebrará una chocolatada popular y un espectáculo de la compañía La Baldufa. El día se cerrará con una cena popular y un tributo a El último de la fila. El domingo tendrá lugar una misa, un vermut y una actuación del músico Joan Baró.