CELEBRACIONES
Divina Drudis, pregonera de las fiestas del Clot
La presidenta del Cercle de Belles Arts de Lleida, Divina Drudis, pronunciará el pregón de las fiestas del barrio leridano del Clot, que se celebrarán entre el próximo viernes y domingo. La encargada de pronunciarlo el año pasado fue la presidenta del Ateneu Popular de Ponent, Carmina Pardo. El pregón tendrá lugar el viernes a las 18.30 horas en la plaza del Clot, y a continuación habrá una cantata de habaneras. Los más pequeños podrán disfrutar el sábado de juegos populares y manualidades, y después se ofrecerá un taller de Chi Kung, un desayuno saludable y una actuación musical. A partir de las 17.00 horas se celebrará una chocolatada popular y un espectáculo de la compañía La Baldufa. El día se cerrará con una cena popular y un tributo a El último de la fila. El domingo tendrá lugar una misa, un vermut y una actuación del músico Joan Baró.