Cae en Lleida la banda que proveía de ‘top manta’ a la Costa Daurada de Tarragona

La Guardia Civil ha intervenido desde abril 139.000 artículos falsificados —el conocido top manta— valorados en más de 26 millones de euros. De estos, 31.112 artículos —por valor de 5.207.500 euros— procedían de dos almacenes de Alpicat y pertenecían a una organización considerada una de las principales suministradoras de los manteros en la Costa Daurada pero también a otros puntos de España, Europa y a otros continentes.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Lleida inició en enero la operación Kermel, que culminó en julio con la desarticulación de esta banda y la detención del presunto líder de la organización, un hombre de unos 50 años de nacionalidad senegalesa. Además, se ha imputado a otra persona y no descartan que haya más arrestos. En los registros en Alpicat se intervinieron 31.122 artículos como calzado, bolsos, complementos y equipaciones deportivas falsificadas, valoradas en 5,2 millones de euros. Entre ellas, había equipaciones de color rosa del FC Barcelona. Se da la circunstancia de que se trata de una camiseta fake, ya que ninguna equipación del club es de este color. Pese a ello, ha “triunfado” este verano. Los investigadores achacan a los responsables delitos contra la propiedad industrial y de usurpación del estado civil, ya que utilizaban identidades falsas para dificultar la investigación. El capitán de la Guardia Civil Antoni Lorenzo, jefe de la UOPJ de Lleida, explicó ayer durante la rueda de prensa de balance en Catalunya que hallaron “cajas y cajas de ropa” en los dos almacenes que registraron, preparada para ser enviada pero que pudieron sacarlas del circuito. Lozano añadió que el líder de la organización primero recibía el dinero y después enviaba las falsificaciones, si bien a veces podía llevarlas él si la localidad estaba cercana.

Asimismo, se llevaron distintas actuaciones en la vía pública. En la demarcación tuvieron lugar en Torrefarrera, donde el domingo se celebra un mercado en el que se pueden ver numerosos puestos del top manta, si bien la mayoría tuvieron lugar en el litoral en Sitges, Cubelles, Cambrils, Coma-ruga, Calafell y Platja d’Aro, entre otras.