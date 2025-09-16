La capital acogerá la Fira del Món Geganter

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La Seu será el escenario de la 17 edición de la Fira del Món Geganter el próximo 2026. La celebración coincidirá con el 15 aniversario de la proclamación de la capital del Alt Urgell como Ciutat Gegantera de Catalunya. Asimismo, también hace 35 años que empezaron a celebrarse las Trobades Geganteres en el municipio.

La asociación ha explicado que esta será la primera vez que este evento se celebra en la demarcación de Lleida y la segunda en el Alt Pirineu i Aran, teniendo en cuenta que Puigcerdà fue la sede de la feria en su novena edición, ahora hace diez años. A falta de cerrar el calendario de la celebración, desde la Colla de Geganters i Grallers de la Seu d’Urgell han apuntado que la previsión es que se celebre a lo largo del primer semestre del 2026. La entidad, que cuenta con el apoyo institucional del ayuntamiento de la ciudad, ha explicado a través de las redes sociales que afronta “con mucha ilusión otro reto que llenará La Seu de gegants, tal y como se vivió un mes de abril de hace ahora 15 años”. La entidad ha hecho un llamamiento a sumar nuevos integrantes.